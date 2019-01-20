Uludağ Kış Şenliği Bursalıları zirvede buluşturdu

20 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen ve bu doğrultuda kentin sahip olduğu tüm doğal güzellikleri öne çıkaracak organizasyonlara önem veren Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uludağ Kış Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Besaş ve Burulaş’ın katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlik, 2. Gelişim Bölgesi’ndeki teleferik istasyonunun yanındaki alanda yapıldı. Plastik kızak etkinliğine katılan vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırmadan pistte defalarca kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Uludağ’daki şenlik heyecanına ortak oldu.

Başkan Aktaş’ın kızak keyfi

Sabah saatlerinde Teferrüç İstasyonuna gelen Başkan Aktaş, vatandaşlarla birlikte sıraya girip, Uludağ’a çıkabilmek için bekledi. Şenlik alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Aktaş, plastik kızağa binerek, kaymanın keyfini çıkardı. Şenliğin en renkli aktivitesi olan karton kızak yarışmasını da izleyen Başkan Aktaş, kartondan yaptıkları kızaklarla pistin başına gelen yarışmacılara hem moral verdi hem de yarışların startını verdi. Kendi tasarladıkları karton kızaklarla yarışa katılan 23 kişinin kazananı ise Kaan Balta oldu. Yarışmanın birincisi Başkan Aktaş tarafından tam altınla ödüllendirilirken, ikinci olan Ceyda Çavdar yarım altın, üçüncü olan Aylin Yaşer de çeyrek altın kazandı. Dağcılık Federasyonuna bağlı 18 kulübün de katıldığı şenlikte 11 adet iglo yapıldı. Kardan evleri dikkatle inceleyen Başkan Aktaş, bir iglonun içine gidip, dağcılarla sohbet etti.



Türkiye’nin sembolü

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’ın, sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin en önemli sembollerinden biri olduğunu hatırlattı. Uludağ’ın florası, faunası, buzul gölleri gibi kendine has özellikleriyle öne çıkan bir değer olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Uludağ her ne kadar kış turizminde öne çıksa da bizim öncelikli hedeflerimiz arasında Uludağ’ın 4 mevsim cazibe merkezi olması konusu var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın tüm güzelliklerinin bu şehirde yaşayan herkes tarafından hissedilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda önemli gelişmeler de oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, Kültür Ve Turizm Bakanlığı’mız ile koordineli bir şekilde, Bursa’nın turizm alanında gelişmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kültür Ve Turizm Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy’un Bursa’mızı ziyaretlerinde de detaylıca konuşma fırsatımız oldu. Sayın bakanımızın talimatlarıyla Uludağ Alan Başkanlığı yönetim planlaması çalışmalarına başladık” dedi.

Zirveye dev proje

Uludağ Oteller 1. Gelişim Bölgesi Spor Tesisi Yaşam Alanı ve Katlı Otopark Projesi’nin hazırlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, 12 dönümlük bir alanda konuşlandırılacak tesisin 750 araçlık kapalı otoparka sahip olacağını böylelikle en önemli sorun olan parklanmaya da çözüm üretileceğini kaydetti. Tesiste buz pateni pisti, tırmanma duvarı, geleneksel okçuluk alanı, basketbol ve voleybol sahalarının da yer alacağını ifade eden Aktaş, “Ben inanıyorum bu tesis tamamlandığında Uludağ basketbol ve voleybol kulüplerimizin kamplarını yapmak isteyecekleri bir yer olacak” dedi.

“Amacımız güzellikleri hissettirmek”

Bursa’nın sahip olduğu değerleri, güzellikleri yerinde yapılan etkinliklerle vatandaşlara hissettirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Kış şenliği de bu etkinliklerimizden biri. Amaç ailece güzel vakit geçirmek olduğu kadar, şehrimizin değerlerine farkındalık oluşturmak. Geleneksel kızak etkinlikleri, ödüllü karton kızak yarışması, eskimo evi yapımı gibi organizasyonlar büyük ilgi gördü. Ben şenliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kanton kızak yarışmasına katılan tüm çocuklarımızı da kutluyorum. Gerçekten çok güzel tasarımlar yapışlar. Ayrıca bu yıl Sağır ve Dilsizler Derneği üyelerinden 200’e yakın engelli vatandaşımızı da şenlikte ağırlamanın mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.