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Uludağ'da kar kalınlığı bir metreye yaklaştı

Kar kalınlığı 88 santimetreyle en fazla Uludağ, 7 santimetreyle de en az Ilgaz'da ölçüldü.

Uludağ'da kar kalınlığı bir metreye yaklaştı
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Kayak merkezlerinde kar kalınlığı 88 santimetreyle en fazla Uludağ, 7 santimetreyle en az Ilgaz'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kar kalınlığının 88 santimetre ölçüldüğü Uludağ'ı, 82 santimetreyle Ergan, 68 santimetreyle Kartalkaya, 52 santimetreyle Erciyes, 47 santimetreyle Sarıkamış, 32 santimetreyle Palandöken, 32 santimetreyle Nemrut, 18 santimetreyle Kartepe, 14 santimetreyle Çambaşı, 7 santimetreyle Ilgaz kayak merkezleri izledi.

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Kaynak: AA

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