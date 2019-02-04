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Uludağ'da vatandaşların üzerine kar kütlesi düştü

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altından çıkarılan 6 kişi, tedavi altına alındı.

Uludağ'da vatandaşların üzerine kar kütlesi düştü
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Uludağ'da PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki kar kütlesi, vatandaşların üzerine düştü.

Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin, Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki aramaları sürüyor.

Kaynak: AA

Dunya.com

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