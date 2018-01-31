Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi tahliye edildi
İstanbul Büyükada'daki toplantıya ilişkin davada tek tutuklu sanık olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç tahliye edildi.
Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 1'i tutuklu toplam 11 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen biri tutuklu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.
Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Taner Kılıç, SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan 7'si ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Kılıç'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.