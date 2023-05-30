Ümit Özdağ: Seçimler iki senelik olacak

Halk TV’de konuşan Özdağ, şunları söyledi:

*Bu seçimlerin iki senelik olduğunu düşünüyorum. Beş sene gitmeyecek bu hükümet. Yerel seçimlerden sonra yeniden seçim takvimi başlayacak.

*Anket şirketleri bilerek bizi göstermedi, potansiyelimizin altında gösterdi. Siz kısa pantolonla gezerken ben 1990’larda en büyük anket şirketlerinden birini yönetiyordum. Hepiniz alaylısınız. Size de ders veririm, yanınızda çalışanlara da. Paramız yokken 1,5 milyon oy aldık.

"Kafalardaki kuşkuyu bitirdik"

*Zafer Partisi olmasaydı, ata ittifakı olmasaydı bu seçimler birinci turda biterdi. Anayasa’nın 66’ncı maddesini cumhur ve millet ittifakına kabul ettirdik, kafalardaki kuşkuyu bitirdik. Zafer Partisi, Atatürk çizgisindeki bir Türk milliyetçiliğini siyasete soktu. Türk milliyetçiliğinin yükselmesi Zafer Partisi sayesinde olmuştur. Ne İYİ Parti, ne MHP sayesinde.

*(Tuğrul Türkeş’in milliyetçi lig düşüncesi hakkında) Bu fikrin babası Sinan Baykent adlı bir siyaset bilimci. Baykent, Türkeş’in de danışmanlığı yaptı. Sinan Bey bu fikri önce bana ve Tuğrul Bey’e açtı. Bu görüşün ortaya çıkması dahi Zafer Partisi’nin verdiği mücadele sonucunda oldu. Yoksa cumhur ittifakının içinde milliyetçilik yapamazsınız. Millet ittifakında da İYİ Parti’nin duruşuyla yapamazsınız. Bir milliyetçilik tartışması yapılacaksa Zafer Partisi çevresinde yapılacak. Yerel seçimlerde bu olabilir mi? Olabilir.

3 parti bir arada olabilir mi?

*Diyelim yerel seçimlerde ‘X’ ilçesinde İYİ Parti Zafer Partisi’ne gelip veya Zafer Partisi İYİ Parti’ye gidip şu adayı destekleyelim dedi, olabilir. Ya da aynı şey MHP’yle olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir. Üçünün bir arada aynı adayı desteklemesi, mesela Adana’da üç partinin birlikte aday çıkarması, bilmiyorum, hiç kolay değil çünkü bir de cumhur ve millet ittifakları var ama düşünülebilir tabii bu.

*(Sinan Oğan kabineye girecek deniliyor. Bunu nasıl yorumlarsınız, hangi bakanlığı iyi yapabilir sorusu üzerine) Bilmiyorum girip girmeyeceğini. Ben şu bakanlık olur diye bir şey söyleyemeyeceğim. Söylemem şık da olmaz. Onun için bir yorum yapmayayım. Kendi siyasi tercihidir. Evet, ben Sinan beyin yaptığı bu siyasi tercihe katılmadım, doğru da bulmadım ama neticede Sinan Beyin de bu işin ikinci tura kalmasında katkısı olduğunu da unutmamak gerekir.