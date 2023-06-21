Ümit Özdağ'dan Suriye'ye ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında temmuzun ikinci haftası partisinden bir heyetle Şam'a ve Lazkiye'ye gideceklerini açıkladı.

Özdağ, "Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. Özetle, ilginç bir gezi olacak" ifadesini kullandı.

TİVİ 6’da bir programa konuk olan Özdağ, şunları söyledi:

“Temmuzun ikinci haftasında dört kişilik Zafer Partisi heyeti Şam’ı ziyaret edeceğiz. Suriye’nin başkenti Şam’a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı, bugün pasaportlarımızı da bildirdik. Şam’da halkı yerinde göreceğiz, dolaşacağız. Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. Özetle, ilginç bir gezi olacak. Eski dışişleri bakanımız ve genel başkan yardımcımız Sina Güler de heyetimizde, birlikte gidiyoruz."