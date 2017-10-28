28 Ekim 2017

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot, "AB olarak Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz ve umuyorum ki Türkiye bir gün AB üyesi olacak." dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında Siirt Fıstık Üreticileri Birliğince Siirt Organize Sanayi Bölgesinde 12 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 35 bin metrekare alandan oluşan ve 43 milyon liraya mal olan Siirt Fıstık İşleme Tesisi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Begeot, törende yaptığı konuşmada, bu kadar bu kadar güzel bir projeyi açıyor olmaktan ve Siirt'i ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

"Anladığım kadarıyla Siirt, dünyanın fıstık üretiminin yüzde 5'ini karşılıyor. Bu nedenle de anlıyorum ki fıstık, bölge için çok önemli bir üründür. Fıstık için 'Siirt'in pırlantası' diyebiliriz." diyen Begeot, bölgede fıstığın daha iyi koşullarda üretilmesi ve işlenmesi konusunda AB'nin bu projeye destek vermesinden mutlu olduğunu söyledi.

Projenin sürdürülebilirliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Begeot, bunun için de bir şirket kurulması ve bu şirket üzerinden elde edilecek gelirin tekrar bu işletmeye harcanması gerektiğini anlattı.

AB'nin bu proje ile neden Siirt'i desteklediği ve kobilerin desteklenmesine bu kadar önem verdiği konusuna değinmek istediğini dile getiren Begeot, şunları kaydetti:

"AB'de olduğu gibi Türkiye'de de gelişmişlik seviyesi diğer bölgelerden biraz daha geride kalmış bölgelere yardım yaparak aradaki farkı mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor. AB olarak Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz ve umuyorum ki Türkiye bir gün AB üyesi olacak ve bu destekler devam edecek."

Projelerinin Siirt ile sınırlı kalmadığını, önceki ay Giresun'da lisanslı fındık deposunun açılışını yaptıklarını anımsatan Begeot, Ordu'da bal, Rize'de çay, Kahramanmaraş'ta kırmızı biber projelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA