Ünal: Cumhur İttifakı ile İstanbul'da miting olabilir

23 Mayıs 2018

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal partisinin yarın yapılacak seçim beyannamesi açıklamasının öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünal, gazetecilerin "Cumhur İttifakı ile birlikte miting yapılacak mı" sorusuna, "Cumhur ittifakı olarak birlikte yürüteceğimiz bazı kampanya faaliyetleri olacak. Bunları yarından sonra milli mütabakat komisyonu üzerinden istişarelerle sürdüreceğiz. İstanbul ya da başka bir mitingimizi cumhur ittifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Seçim sloganı belli oldu

Ünal beyanname için "çok farklı" şeklinde yorumda bulunarak, "Seçim beyannamemizde 146 büyük proje sunacağız. Bir yeni sistem modeli ile 24 Haziran'a gidiyoruz. 2007'de milletimizin cumhurbaşkanımızı ben seçeceğim kararı ile, 2014'te ilk defa halkımız cumhurbaşkanını seçti. Keskin kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü hükümet, güçlü Meclis esasına dayalı olacak. Beyannamemizi yeni model ne gibi değişiklikler getiriyor, bunu anlattık. Önümüzdeki 10 yılda yeni bir toplum modeli ortaya çıkıyor. Yeni toplum biçimine, sanayi biçimi yeni dijital dönüşümüne yönelik beyanname hazırlandı. Önlemler ve projeler getirdi AK Parti. 16 yıldan beri AK Parti çok şey yaptı. Şimdi, yeni bir başlangıçla 'Yine yaparsa AK Parti yapar' diyerek yolumuza devam edeceğiz. Ana konseptimizi de 'vakit Türkiye vakti' olarak belirledik" diye konuştu.