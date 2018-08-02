Ünal: Türkiye ABD'ye gerekli cevabı verecek

02 Ağustos 2018

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'nin yaptırım kararının iki bakan ile değil, hükümet ile ilgili olduğunu belirterek, "Türkiye hangi adımları atacağını çok iyi biliyor, tahriklere kapılmadan kararlı şekilde Türkiye adımlarını atacak" şeklinde konuştu.

Ünal, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bir süreç bu. İki bakanımızla ilgili yaptırım kararı, iki bakanımız ve hükümetimizle ilgili değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum. ABD ile yaşanan sürece bakınca ABD yönetiminin bir süreden beri sadece Türkiye'ye değil birçok ülkeye dönük yaptırımlar uyguladığını, tehditkar bir dil kullandığını görüyoruz" dedi.

"Türkiye kendisine yaptırımlar uygulanarak ilişki kurulacak bir ülke değil" ifadelerini kullanan Ünal şöyle konuştu: "Türkiye'nin iç meselelerine müdahale oluruz, yaptırımlar uygularız böyle bir şey söz konusu değil. ABD yönetimi Türkiye ile olan ilişkilerde rasyonel zeminde kalmak durumundadır. Türkiye mütekabiliyet esasına göre gereken cevabı verecek"

Ünal şöyle konuştu:

"Rahip Brunson'la ilgili iddianameyi okumak gerektiğini belirten Ünal, "Arkadaşına bir mesajı attığını kabul ediyor. Brunson'un Türkiye'de görevinin ne olduğu çok açık bir şekilde ortada. Biz 15 Temmuz'u, PKK terör örgütünü bunların birbirinden bağımsız olmadığını görürüz. Suriye ve Irak'ta yaşananları birbirinden bağımsız değerlendirmemiz söz konusu değil. Ne yapılmak istendiğini ne bir şekilde görüyoruz.

Türkiye hangi adımları atacağını çok iyi biliyor, tahriklere kapılmadan kararlı şekilde Türkiye adımlarını atacak. Somut ve uygulamaya dönük adımları Dışişleri Bakanlığı en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaktır"