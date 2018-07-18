Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

18 Temmuz 2018

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İstanbul’da açıklamalarda bulundu. Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli savunma Bakanımız ve MİT başkanımız hakkında söyledikleri külliyen yalandır. Biz, Türkiye'nin gündeminin asla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları, iftiraları, hakaretleri ve zehirli dili tarafından teslim alınmasını istemiyoruz" diye konuştu. Ünal, "Kılıçdaroğlu’nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyorum" dedi.

Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. artık siyasetin konusu değildir. Yakında öyle inanıyorum ki CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız, seçmenler, delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Düzenlemeler özgürlükleri kısıtlamayacak"

AK Parti Sözcüsü Ünal şu ifadeleri kullandı: "Sınır güvenliğimizin ne kadar önemli olduğunu, DEAŞ'ın, FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin Türkiye'ye dönük saldırılarını biliyoruz. Bu durumda tabii ki Türkiye, demokrasisinin güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak için bazı düzenlemeler yapacaktır ama bu düzenlemeler kesinlikle vatandaşımızın özgürlüğünü, temel hak ve özgürlüklerine dönük bir kısıtlama içermeyecektir."

Kaynak: AA