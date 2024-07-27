'ÜNİ-VERİ' 2024 YKS tercih dönemi öncesi güncellendi

Üniversite tercihi yapacak adayların dikkatini çeken ÜNİ-VERİ projesinde yer alan 'iş bulma süresi', 'başlangıç ücreti', 'nitelik uyuşmazlığı', 'kamuda işe yerleşme oranı', 'sektör bazında dağılım' ve 'firma büyüklüğü dağılımı' başlıklı 6 göstergenin sayısı 2024 YKS tercih dönemi öncesinde yapılan güncellemeyle 15'e çıkarıldı.

Türkiye'de yükseköğretimden istihdama geçişe dair kapsamlı analizler sunmak amacıyla 'istihdam oranı', 'yönetici pozisyonlarında çalışma oranı', 'akademide çalışma oranı', 'bir işte ortalama çalışma süresi', 'iki iş arası geçen süre', 'ortalama çalışılan iş yeri sayısı', 'girişimcilik oranı', 'girişim yaşam süresi dağılımı' ve 'katma değerli girişimcilik endeksi' başlıkları göstergeler arasına eklendi.

DABİS üzerinden verilere ulaşmak mümkün

ÜNİ-VERİ'de yer alan analizlerin kapsamı, 2010-2022 yılları arasında lisans programlarından mezun olan yaklaşık 4 milyon kişiyi dahil edecek şekilde genişletildi ve çeşitli grafikler üzerinden 'www.cbiko.gov.tr' adresinde kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Göstergeler üzerinden üniversite bazında inceleme yapmak isteyen adaylar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler aracılığıyla Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) üzerinden ilgili verilere ulaşabilecek. ÜNİ-VERİ, 'www.cbiko.gov.tr' adresinden, duyurular ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin resmi X, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları (@tccbiko) üzerinden takip edilebiliyor.