Universal Acarsan'tan Irak’a 8'inci hastane

80 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve yaklaşık 1.5 milyon insana hizmet verecek olan Meysan 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisle birlikte toplam 800 yatak kapasitesine sahip.

Universal Acarsan tarafından Irak’ta inşa edilen sekizinci hastane olan Meysan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılış törenine Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani’nin yanı sıra Irak Sağlık Bakanı Dr. Saleh Mehdi, Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar ve yetkililer katıldı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani Acar’ı Irak’a gerçekleştirdikleri yatırımlardan dolayı kutlayarak Irak halkı adına teşekkür etti.

Acarsan Holding Başkanı Selim Acar “Bugün Irak’ta inşa ettirdiğimiz sekizinci hastanemizin açılışını Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şiya El Sudani’in katılımıyla yaptık. Irak’ta açılışı yapılan 8 hastanemizin dışında halen inşaatı devam eden üç ayrı hastanemiz daha bulunmakta. İnşaatı tamamlanan hastanelerimizle Irak ve çevre ülkelerden gelecek hastalara hizmet veriliyor” dedi.

Türk mimar ve mühendis imzası

Hastanenin kentin tek hastanesi olduğu bilgisini de paylaşan Selim Acar “Hastane yaklaşık 250 milyon dolara mal olurken hastanenin mimari çizimlerinden uygulamasına kadar bütün aşamalarında Türk mimar ve mühendislerle Türk işçiler görev aldı. Projesi Türkiye’de çizilen hastanemiz büyük bir itina ile inşa edilerek Irak’ın en önemli hastaneleri arasına girdi. Yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığı bölgeye hizmet edecek olan hastane 80 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Hastanenin yatak kapasitesi 600 yatak olup acil durumlarda 800 yatak kapasiteye çıkabilmektedir. Modern teknolojiye sahip olan hastanede toplam 17 ameliyathanesi var. Hastanemiz Irak’ın en modern hastanelerinden birisidir” diye konuştu.