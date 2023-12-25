Üniversitedeki mescit tartışmasına inceleme

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "24 Aralık 2023 günü, sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Üniversitenin mescidinde yaşanan ve sosyal medyada dün yayınlanan görüntülerde, bir akademisyenin namaz kılan öğrencilerle yaşadığı tartışma sırasında mescide ayakkabıyla girdiği öne sürülmüştü.

Görüntülerde, odasının yakınında bulunan mescide gelen öğrencilerin dışarıda bıraktıkları ayakkabı ve çantalardan rahatsız olduğunu belirten akademisyenin ayakkabıyla mescide girmesi ve tartışma sırasında kullandığı bazı ifadeler, sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.