Ünlü rapçi Ezhel hakkında karar açıklandı
Ezhel adıyla tanınan ünlü rapçi Serkan İpekçioğlu yargılandığı davadan beraat etti.
Ezhel adıyla tanınan rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Ünlü rapçi yargılandığı davadan beraat etti ve mahkeme tarafından tahliyesine karar verildi.
Savcılık iddianamesinde, Ezhel'in sosyal medya paylaşımları ve şarkı sözleriyle uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirdiği belirtilmişti.