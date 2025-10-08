Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 19 isim Jandarma eşliğinde kan testine gitti: Hangi ünlülere uyuşturucu operasyonu düzenlendi, kan tahlili verecek ünlüler kim?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan ünlü sanatçılara yönelik bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İfadeler alınıyor, kan örnekleri incelenecek

Operasyon kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Feyza Altun ve Mert Yazıcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.