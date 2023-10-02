Uşak'ta OSB'deki yangın: İki fabrika zarar gördü

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 105. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki fabrikaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Belediyesi itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı arazözler de yangına müdahale etti.

Yangın 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı.

İki fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldığı bildirildi.