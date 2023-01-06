Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü
Uşak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Polis, soruşturma kapsamında Fırat Aydemir'i tabancayla öldürdüğü öne sürülen O.A'nın da aralarında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Elmalıdere Mahallesi'ndeki Birinci Lamba Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Karşılıklı silahların kullanıldığı kavgada yaralanan Fırat Aydemir (20), arkadaşları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, soruşturma kapsamında Fırat Aydemir'i tabancayla öldürdüğü öne sürülen O.A'nın da aralarında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.