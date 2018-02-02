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Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kazada şoför tutuklandı

Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan halk otobüsünün sürücüsü Selim Karakaya, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kazada şoför tutuklandı
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Üsküdar'da dün meydana gelen kazada, Selim Karakaya'nın yönetimindeki özel halk otobüsü, önce bir İETT otobüsüne, sonra durakta bekleyenlere çarpmış, kazada 3 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Üsküdar'daki Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Karakaya, Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı ifadesini aldığı şüpheli Karakaya'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Karakaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

Karakaya'nın hakimlik sorgusunda, önündeki aracın durması üzerine kontrollü şekilde frene bastığını, fakat sürücüsü olduğu yolcu otobüsünün bir anda hızlanmaya başladığını, önündeki otobüse çarpmamak için direksiyonu sağa kırdığını, tüm uğraşlarına rağmen aracın durmadığını söylediği öğrenildi.

Üsküdar'da kaza: 3 ölüÜsküdar'da kaza: 3 ölü

 

Kaynak: AA

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