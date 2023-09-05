Usta sanatçı Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Bir senedir akciğer tedavisi gören 81 yaşındaki ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay hayatını kaybetti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Ruhsar", "Emret Komutanım", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi dizilerle geniş kitlelerce tanınan usta oyuncu, bugün Almanya'da vefat etti.

Mehmet Ulay kimdir? Kaç yaşındaydı?

Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı.

1965'te Ankara Sanat Tiyatrosu kadrosunda yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.

İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı.

Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra vefatına kadar sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.