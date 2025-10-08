Niyazı Sayın kimdir? Niyazi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbeti... Niyazi Sayın'ın eserleri neler? Niyazi Sayın neden vefat etti?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi.

Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, 1947 yılında tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği özel dini musiki meşkleriyle, musikiye adım attı. Düzgünman'dan ayrıca klasik sanatlardan ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılığı öğrendi.

Türk musikisi üzerine albüm çalışmalarına da imza atan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Usta sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türk musikisinin büyük ustası, neyzen Niyazi Sayın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Hayatı boyunca sanat aşkıyla yoğrulmuş; ney, ebru ve fotoğraf gibi birçok alanda eserler vermiş, sayısız sanatçının yetişmesine öncülük etmiş olan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Niyazi Sayın’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.