Usta sanatçı Özkan Uğur 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
İstanbul'da 69 yaşında vefat eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un cenazesi, 11 Temmuz'da defnedilecek. Özkan Uğur'un naaşı 11 Temmuz Salı günü öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.
İstanbul'da 69 yaşında vefat eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un cenazesi, 11 Temmuz'da defnedilecek.
Usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren oyuncu Zafer Algöz, cenaze bilgilerini paylaştı.
Özkan Uğur'un naaşı 11 Temmuz Salı günü öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği kaydedildi.
Uğur için ayrıca aynı gün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.