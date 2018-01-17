Uyum yasalarında öncelik yerel yönetimler

17 Ocak 2018

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde yapılan uyum komisyonun ilk toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Henüz bir takvim belirleyemediklerini ancak komisyon üyelerinin takvimin belirlenmesinde zaruret olduğunun altını çizdiğini aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Meclis'e ilk gelecek konu, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemeler çünkü yerel yönetimlerle ilgili düzenlemenin, yerel yönetim seçimlerinden bir yıl önce Meclis'ten geçmesi gerekir. Dolayısıyla bu alanla sınırlı öneri, tasarı ya da teklif, inşallah önümüzdeki hafta veya bu ay sonuna kadar Meclis'e gelir. Mart sonundan önce de Meclis'ten geçişi sağlanır. Çok geniş kapsamlı değil, biraz daha teknik. Bir örnek vereyim, biz seçilme yaşını 18'e indirdik. Yerel yönetimlerde aday olabilmek için anayasada öngörülmüş bir yaş sınırı yok ama Mahalli İdareler Seçimi Kanununda, yerel yönetimlerde aday olabilmek için 25 yaş düzenlemesi var. Bu 18'e inecek. Dolayısıyla bu çalışmaların bir mekanik yönü var, bir de 16 Nisan 2017'de milletimizin oylamasıyla gerçekleştirilen, yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye sağladığı reform yönü var. Reformist bir çalışma olacak."

Kaynak: AA