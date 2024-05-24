Uzman isim uyardı: Yapılmazsa Atatürk Barajı yok olacak!

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA) Vakfı Şanlıurfa İl Başkanı olan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 6’ncı büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

"50 yıl, 60 yıl sonra orası tamamen solacak"

Önlem alınmaz ve çevresinde ağaçlandırma yapılmazsa baraj gölünün ömrünün 50 ya da 60 yıl sonra son bulabileceğini söyleyen Öztürkmen, bunun hem ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğini hem de gelecek nesiller için olumsuzluk oluşturacağını belirterek, "Gerek erozyon ile taşınan toprak, gerek kötü kullanım sonucu Türkiye’nin en büyük barajının ömrünü kısaltacağız. 50 yıl, 60 yıl sonra orası tamamen solacak. Bu Türkiye ekonomisi için hem büyük bir tehlike hem de önümüzdeki nesiller için büyük bir handikap