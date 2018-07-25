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Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı

Emniyet Genel Müdürlüğüne, Celal Uzunkaya atandı.

Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı
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Emniyet Genel Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Celal Uzunkaya atandı.

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Uzunkaya atandı.

Kaynak: AA

Son dakika celal uzunkaya Emniyet Genel Müdürlüğü

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