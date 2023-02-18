Vahap Seçer: Yoğun göçle karşı karşıya olan Mersin destek kapsamına alınmalı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, depremzedelerin yanı sıra yoğun bir sığınmacı göçü ile de karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Mersin’de kayıtlı ve kayıtlı olmayan 400 bin sığınmacının yaşadığını söyleyen Seçer, “Mersin'in yerli nüfusu 1 milyon 900 bin. Sığınmacı nüfusuyla 2,3 milyon. Depremden dolayı yaklaşık 400 bin kişi Mersin'e yerleşmek üzere deprem bölgesinden gelecek. Onları da üzerine koyarsanız 2.7 milyona çıkacak Mersin’in nüfusu" dedi.

“Bu sorunu 2-3 ilin üzerine yığmayın”

Sığınmacı sorununun Mersin’in üzerine yıkıldığına dikkat çeken Başkan Seçer, “Deprem bölgesinde depremden etkilenen kendi vatandaşlarımız da var sığınmacılar da var. Sığınmacılar da insan, bunun insani boyutu var, asla bu konuda olumsuz bir değerlendirme yapamam. Ama bu sorunu getirip 2-3 ilin üzerine yığmayın. Bu sığınmacıları Orta Anadolu'ya da götürebilirsiniz ama Orta Anadolu'daki illerin idarecileri, valilikleri kabul etmiyor. Zaten Mersin üzerinde bir yük var" diye konuştu.