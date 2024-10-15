Vahşet haberleri sonrasında Bakanlık'tan yeni adım: Sosyal risk haritası ve aile rehberi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Göktaş, ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmalarından birinin 'sosyal risk haritası' olduğunu vurguladı.

Göktaş: "Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak" dedi.

Her ailenin bir 'aile rehberi' olacak

Yurt genelinde uygulamayı planladıkları modele 'Aile Rehberi Sistemi' adını verdiklerini açıklayan Göktaş: "Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir 'aile rehberi'nin olacağı bu modelde, vatandaşlara sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak. Bu dönüşümle hedefimiz, sosyal bozulmanın vatandaşlarımızın hayatındaki olası olumsuz etkilerini, daha vakaya dönüşmeden engellemek. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve aile içi çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz" dedi.

İlk aşamada sistem talep odaklı oluşturulacak

"İlk aşamada talep odaklı olarak kurgulanacak sistemde, her bireyin özel ihtiyaçları belirlenecek" diyen Bakan, "Belirlenen özel ihtiyaçlar ile ilgili olarak bakanlıklarımızla koordinasyon ve işbirliği artırılacak. Böylelikle bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar, belirlediğimiz aile rehberi tarafından takip edilecek. Bu sistematik yaklaşım, sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılmasına önemli ölçüde katkı sunacak. İnşallah bu sistem, sosyal hizmet uygulamalarımızda önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve 'güçlü aile, güçlü toplum' hedefimize ciddi katkı sağlayacak" diyerek açıklamasını tamamladı.