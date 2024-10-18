Valilik duyurdu! İstanbul'da 34 ilçede ders saatleri değişti
Kış saati uygulaması tartışmaları devam ederken İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama geldi. Valilik, MEB'in 'kış saati' genelgesine göre 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerinin 40 dakikadan 35 dakikaya indirildiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dün valiliklere okulların başlama ve bitiş saatlerine ilişkin bir genelge göndermişti. Genelgede, illerde ders saatlerinin valilik kararıyla belirlendiği hatırlatıldı. Okullardaki ders saatleri planlanırken, gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret edildi.
34 ilçede ders saatleri değişti
Genelgenin ardından bugün İstanbul Valiliği 34 ilçede ders saatlerinin değiştirildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'Kış saati' genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerinin 40 dakikadan 35 dakikaya indirildiğini duyurdu.