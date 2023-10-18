Valilik duyurdu: İstanbul'daki İsrail protestolarında beş gözaltı

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de saldırmasının ardından başlayan savaşta Gazze Şeridi günlerdir bombalanıyor. Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'nde dünkü saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

Hamas, sivillerin İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiğini belirtirken, İsrail Filistinli örgüt İslami Cihad'ın roketinin hastanede patladığını öne sürmüştü.

Türkiye'nin birçok kentinde binlerce kişi dün akşam protesto gösterisine katılmış, İstanbul'dakiler İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu'na girmek istemişti.

Bir ölüm, 65 yaralı, beş gözaltı

Valiliğin bugün internet sitesinde yayımladığı açıklamasında, Levent'te konsolosluğun önünde toplanan bazı kişilerin binaya girmek için harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin polisler, çevredeki binalar ile konsolosluğa taş, sopa, meşale ve havai fişekle saldırduğu ifade edilerek "Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir. Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştır" dendi.

Açıklamaya göre protesto gösterisi sırasında 65 yaşındaki Eshabil Tüfekçi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olaylarda 43'ü polis 65 kişi yaralandı.