Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Van-Bitlis karayolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında kaza meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir TIR bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.