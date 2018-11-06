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Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Karapet Geçidi'nde meydana gelen kazada 5 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole yuvarlandı.

Kazada, minibüsteki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 16 düzensiz göçmen yaralandı.

Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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