Van'da minibüsle TIR çarpıştı: 8 ölü
Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüsle TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen, Başkale ilçesinden Van'a giden minibüs ile karşı yönden gelen TIR, Gürpınar'ın Güzelsu mevkisinde çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA