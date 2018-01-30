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Van'da minibüsle TIR çarpıştı: 8 ölü

Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüsle TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen, Başkale ilçesinden Van'a giden minibüs ile karşı yönden gelen TIR, Gürpınar'ın Güzelsu mevkisinde çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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