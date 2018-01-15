Vatan Şaşmaz dosyası kapandı

15 Ocak 2018

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde bir otelde Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülmüş, cinayeti işleyen Aker aynı silahla intihar etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada, takipsizlik kararı verdi.

Kararda Aker’in muayene raporuna değinilerek, sağ kulağın bir cm üstü saçlı deride silah mermi çekirdeği giriş yarası gözlendiği, atışın bitişik mesafeden yapıldığı, Aker’in mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanamsı ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Aker’in cinayette ve intiharında kullandığı tabancanın 6136 sayılı yasaya göre yasak nitelikte silahlardan olduğu, tetkik için gönderilen beş adet kovan ve bir adet mermi çekirdeğinin aynı silahtan atılmış olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Meydana gelen cinayet olayında Aker’in eylemi gerçekleştirmesine azmettiren iştirak eden ya da herhangi suretle yardımda bulunulduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı, olayın tek ve asıl faili olan Filiz Aker’in intihar ederek yaşamına son verdiği belirtilerek, ölen kişi hakkında soruşturma yapılamayacağından maktul şüpheli Aker hakkında takipsizlik kararı verildi.

Kaynak: İHA