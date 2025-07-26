"Vefa Çadırı"nın geliri depremzedelere

Açılışını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Türkiye Aşçılar Fede­rasyonu Başkanı Zeki Açıköz’ün yaptığı festival, gastronomiye dair birçok etkinliğin yanı sıra, 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller için kurulan “Vefa Çadırla­rı” ile anlamlı bir dayanışma ör­neği sergiledi. Festival süresince kurulan 120’ye yakın stantta bin­lerce vatandaşa ücretsiz yiyecek ikramında bulunuldu.

Ankara mutfağı tanıtıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, açılışta yaptığı konuşma­da, Gastro Fest’in sadece yöresel lezzetleri korumakla kalmadığı­nı, aynı zamanda kültürel değerle­ri de yaşattığını vurguladı. Ercan, “Ankara’nın çok zengin bir yemek kültürü var ama yeterince bilin­miyor. Biz Ankaralılar gastrono­mide biraz suskun kaldık ama ar­tık susmayacağız. Anadolu gibi zengin bir coğrafyada yemek kül­türümüzü koruyacak ve dünyaya tanıtacağız” dedi. Başkan Ercan ayrıca, festival alanında kurulan “Vefa Çadırları”nda satılan ürün­lerden elde edilen tüm gelirin doğ­rudan depremzede vatandaşlara ulaştırılacağını belirtti.

5 tonluk ayran aşı çorbası

Festivalin en ilgi çekici anla­rından biri, Başkan Murat Ercan ve protokol üyelerinin katılımıy­la dünyanın en büyük kazanın­da hazırlanan 5 tonluk ayran aşı çorbası oldu. Festivalde sorula­rımızı yanıtlayan Başkan Ercan, Ankara’nın batısında yer alan Sincan’ın yalnızca kentin değil, Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden biri haline gel­diğini dile getirdi. 5 organize sa­nayi bölgesinde binin üzerinde fabrikanın faaliyet gösterdiği­ni ve bu sayının birkaç yıl içinde 2 bine ulaşacağı bilgisini veren Ercan, sanayi çalışanı sayısının da 200 binin üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

“6-7 yılda 20 bin genci sanayiye kazandırdık”

Sanayi kuruluşlarının, özellik­le gençlere yönelik mesleki eği­tim programlarına büyük önem verdiğini kaydeden Ercan, bele­diye olarak meslek liseleri, tek­nik kolejlere destek verdikleri­ni, organize sanayi bölgeleriyle ortak projeler yürüttüklerini an­lattı. Belediyede bu alana özel bir birim kurduklarını aktaran Er­can, “6-7 yıl içinde yaklaşık 20 bin genci sanayiye kazandırdık” diye konuştu.