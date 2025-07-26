"Vefa Çadırı"nın geliri depremzedelere
Sincan Belediyesi tarafın¬dan bu yıl düzenlenen Gast¬ro Fest, Türkiye’nin dört bir ya¬nından gelen aşçıları ve lezzet tutkunlarını ağırladı.
Açılışını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz’ün yaptığı festival, gastronomiye dair birçok etkinliğin yanı sıra, 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller için kurulan “Vefa Çadırları” ile anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Festival süresince kurulan 120’ye yakın stantta binlerce vatandaşa ücretsiz yiyecek ikramında bulunuldu.
Ankara mutfağı tanıtıldı
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, açılışta yaptığı konuşmada, Gastro Fest’in sadece yöresel lezzetleri korumakla kalmadığını, aynı zamanda kültürel değerleri de yaşattığını vurguladı. Ercan, “Ankara’nın çok zengin bir yemek kültürü var ama yeterince bilinmiyor. Biz Ankaralılar gastronomide biraz suskun kaldık ama artık susmayacağız. Anadolu gibi zengin bir coğrafyada yemek kültürümüzü koruyacak ve dünyaya tanıtacağız” dedi. Başkan Ercan ayrıca, festival alanında kurulan “Vefa Çadırları”nda satılan ürünlerden elde edilen tüm gelirin doğrudan depremzede vatandaşlara ulaştırılacağını belirtti.
5 tonluk ayran aşı çorbası
Festivalin en ilgi çekici anlarından biri, Başkan Murat Ercan ve protokol üyelerinin katılımıyla dünyanın en büyük kazanında hazırlanan 5 tonluk ayran aşı çorbası oldu. Festivalde sorularımızı yanıtlayan Başkan Ercan, Ankara’nın batısında yer alan Sincan’ın yalnızca kentin değil, Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden biri haline geldiğini dile getirdi. 5 organize sanayi bölgesinde binin üzerinde fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve bu sayının birkaç yıl içinde 2 bine ulaşacağı bilgisini veren Ercan, sanayi çalışanı sayısının da 200 binin üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.
“6-7 yılda 20 bin genci sanayiye kazandırdık”
Sanayi kuruluşlarının, özellikle gençlere yönelik mesleki eğitim programlarına büyük önem verdiğini kaydeden Ercan, belediye olarak meslek liseleri, teknik kolejlere destek verdiklerini, organize sanayi bölgeleriyle ortak projeler yürüttüklerini anlattı. Belediyede bu alana özel bir birim kurduklarını aktaran Ercan, “6-7 yıl içinde yaklaşık 20 bin genci sanayiye kazandırdık” diye konuştu.