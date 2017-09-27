27 Eylül 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yazılı açıklama yaparak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın Türk ekonomisinin gerçekleriyle uyuşmadığını, yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğe bir çare önerilmediğini öne süren Erdoğdu, "Türkiye'ye öngördükleri hedefler yine yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranıdır. Hükümet üretimle değil vergiyle büyümeyi hedeflemiştir. Vergiyi yükselterek ekonomi büyümez. Türk halkına istihdam sorununu çözecek, gelirini artıracak bir perspektif ortaya koyamamışlardır. Bunun arkası durgunluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe açığının vatandaşın yükü arttırılarak kapatıldığını değerlendiren Erdoğdu, "Zaten yüksek olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni motor hacmi gözetmeksizin tüm binek otomobilleri için yüzde 40 artırmak vicdansızlıktır. Vatandaşın birikimleriyle zar zor alabildiği otomobiline fahiş vergi getiren AKP, 1 milyon liralık lüks aracın 600 bin lirasını vergisinden düşen şirketlerin vergisine dokunmayı akıl edememiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA