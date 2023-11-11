Vitra Tasarım Müzesi’nin odağında 'gelecek' var

Vitra Tasarım Müzesi, 2024 sonbaharında, dünyanın en saygı gören spor markalarından biri olan Nike'ın tasarım tarihini inceleyen büyük bir sergi sunacak. Sergi, odaklı bir tasarım bakış açısıyla ikonik Nike ürünlerinin evrimini takip edecek ve şirketin 50 yıllık mirası boyunca dönüm noktalarını

ve ilham kaynaklarını izleyecek. Sergi, Nike'ın giyim, ayakkabı tasarımı ve aksesuarlar alanındaki bilimsel araştırmalarını vurgulayacak ve her zaman hareket halindeki vücudu yakından incelemeye başlayarak teknolojiyi ve vizyoner konseptleri bir araya getirerek işlevsel estetiği yeniden

tanımladığını gösterecektir.

Nike arşivinin bir seçkisini sunuyor

Sergi, Nike'ın tasarım arşivlerinden çeşitli malzemelerin büyük bir seçkisini sunacak, bunlar arasında çizimler, prototipler, tarihi film görüntüleri ve diğer belgeler yer alacaktır.

İdeal bir örnek olacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile aynı zamana denk gelen sergi, tasarım ile spor arasındaki yakın ilişkiyi inceleyen Nike'ı ideal bir örnek olarak ele alacak - temel bilimsel araştırmadan günümüz pop kültüründeki spor ve spor giyiminin temel rolüne kadar.

Geleceğin Enerjisini

Tasarlamak : Dönüşüm

Enerji, toplumumuzu ayakta tutan güçtür; enerji politiktir; enerji görünmezdir. Enerji üretme, dağıtma ve kullanma cihazları, binaları, altyapıları, tasarım ürünleridir ve tasarım, enerji sistemlerinin acil olarak dönüştürülmesinde merkezi bir rol oynamalıdır. "Geleceğin Enerjisini Tasarlamak: Dönüşüm!" adlı sergi, enerji dönüşümünü bir tasarım perspektifinden inceleyerek devam eden bir süreci ele almaktadır: yenilenebilir enerji toplama cihazlarından güneş enerjili binalar ve rüzgar türbinlerine, akıllı hareketlilikten kendi kendine yeterli şehirlere kadar. Sergi, enerjiye olan küresel ihtiyacı araştırır ve tasarımın yenilenebilir enerjiye geçişimize ve enerji tüketimimizi azaltmamıza nasıl yardımcı olabileceğini inceliyor ve endüstri, siyaset ne gibi adımlar atmalı, her birey enerji dönüşümünün başarılı olmasına nasıl katkıda bulunabilir konularına değiniyor.