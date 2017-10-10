Vize krizinden ilk etkilenenler

10 Ekim 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN



ABD ve Türkiye arasında vizelerin karşılıklı olarak askıya alınması, ABD'de düzenlenecek etkinliklerde sahne alacak Türk sanatçıları olumsuz etkiledi. 10 yıldır New York'ta faaliyet gösteren Drom'un ortaklarından ve İstanbul Life gibi müzik festivallerinin organizatörü Serdar İlhan, sanatçılar Çelik ve Rafet El Roman'ın bu karar nedeniyle ABD'ye gelemeyeceklerini söyledi.

Her yıl Drom ve müzik festivalleri için çeşitli ülke sanatçıları için Q-1 kültürel değişim programı vizesi aldıklarını kaydeden İlhan, bu yıl 115 kişi için söz konusu vizeyi aldıklarını söyledi. ABD'de onayı alınan bu vizelerin, sanatçıların kendi ülkelerindeki konsolosluklardan aldıkları randevularda kabul edilmesi durumunda kullanabildiklerini kaydeden İlhan, Chicago Cumhuriyet Balosu'nda sahne alacak pop sanatçısı Çelik'in bu karar nedeniyle ülkeye gelemeyeceğini ifade etti. Kasım ayında sahne alması beklenen sanatçı Rafet El Roman'ın da vize krizinden etkilenme olasılığının yüksek olduğunu kaydeden İlhan, Dallas'taki Cumhuriyet Balosu ile Drom'da sahne alacak Nükhet Duru'nun ise vizesinin daha önce alınması nedeniyle etkilenmediğini söyledi.

ABD Başkonsolosluğu'na vize için gelenler kapıda kaldı