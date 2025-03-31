Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili kahreden ayrıntı

Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla birleştirerek Türkiye’nin en sevilen müzisyenlerinden biri haline gelen Volkan Konak, KKTC Mağusa’da verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.

Usta sanatçının yere yığılmasıyla konseri dinlemek üzere otelde bulunan beş altı hekim derhal müdahalede bulundu.

"Sahneye çıkmadan önce midesinin yandığını söyledi"

Volkan Konak’ın sahneye çıkmadan önce midesinin yandığını söylediği öğrenildi. Dört beş şarkı sonra şarkıları ekibinin söylemeye başladığı ve Volkan Konak’ın oturduğu ifade edildi.

İlk müdahaleyi yapan doktorlardan biri “Bir sorun olduğu belliydi. Konser başladığında kalp krizi geçiyordu muhtemelen. Mide yanması, ağrısının kalp krizinin belirtileri arasındadır” ifadesini kullandı.

Volkan Konak’ın yere yığılmasının ardından “Doktor yok mu” diye bağırıldığını ifade eden hekim, “30-40 saniye sonra yanındaydım. Yanına gittiğimde nabzı yoktu” dedi.

"Gittiğimizde nabzı olsa döndürebilirdik"

Bir süre etrafını açmak için uğraştıklarını anlatan doktor, bir göğüs cerrahıyla birlikte 30-40 dakika CPR yaptıklarını anlatırken, “Gittiğimizde nabzı olsa döndürebilirdik” ifadesini kullandı.

Acil ekiplerinin 15 - 20 dakika sonra geldiğini söyleyen hekim, “Kusmaya başlamıştı. 10 dakika kadar sonra entübe ettik” aktardı.