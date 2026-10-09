Volkswagen'e 1,2 milyon Euro ceza

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, finansal piyasaları etkileyebilecek bilgileri gerektiği şekilde ve zamanında açıklamadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Almanya'nın finansal denetim kurumu BaFin, şirkete 1 milyon 300 bin dolar ceza uyguladı.

BaFin'in açıklamasına göre Volkswagen'in 2023 mali yılına yönelik tahminleri, piyasa beklentilerinin belirgin biçimde üzerindeydi. Kurum, şirketin bu bilgiyi finansal piyasalara derhal duyurması gerektiğini belirtti.

Ancak Volkswagen'in gerekli piyasa duyurusunu yapmak yerine söz konusu tahminleri bir basın bülteniyle paylaştığı bildirildi.

BaFin, piyasayı etkileyebilecek bilgilerin gecikmeden açıklanması yükümlülüğünün, bu bilgilere önceden erişen kişilerin menkul kıymet işlemlerinde avantaj sağlamasını önlemeyi amaçladığını vurguladı.

Kurum, aynı kuralın yatırımcıların karar alırken yanlış yönlendirilmesinin önüne geçmeyi de hedeflediğini kaydetti.