Xiaomi SU7 alev topuna döndü, kapılar kilitli kaldı: Güvenlik tartışmaları gündemde! Xiaomi SU7 kaza

Çin'in Çengdu kentinde meydana gelen feci kazada, Xiaomi Corp.'a ait SU7 elektrikli sedan alev alarak sürücüsünün hayatını kaybetmesine yol açtı. Çevredeki kişilerin elektronik kapı kolları nedeniyle kapıları açamaması, elektrikli araçlardaki bu tasarımın güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Alkollü araç kullanımı şüphesi

Polis, 31 yaşındaki Deng soyadlı sürücünün, bir araca çarptıktan sonra refüje çıkarak aracın alev almasına neden olduğu ve kazanın alkollü araç kullanımı şüphesiyle araştırıldığını belirtti.

Yetkililer model adını doğrulamasa da, Çin medyası ve sosyal medya görüntüleri kazadaki aracın Xiaomi SU7 olduğunu ortaya koydu. Paylaşılan videolarda aracın kısa sürede alev aldığı, çevredekilerin kapıları açmakta başarısız olduğu görüldü.

Xiaomi hisselerinde sert düşüş

Kaza sonrası Xiaomi hisseleri yüzde 8,7'ye kadar düşerek nisan ayından bu yana en sert kaybını yaşadı. Şirket ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Gizli kapı kolu tasarımlarının yasaklaması gündemde

Olay, birkaç ay önce otoyolda yaşanan başka bir SU7 kazasının ardından yeniden benzer güvenlik endişelerini gündeme taşıdı. ABD'de ise Tesla Model Y için yürütülen benzer bir soruşturma sonrası, Çinli düzenleyicilerin de gizli kapı kolu tasarımlarını yasaklamayı değerlendirdiği bildiriliyor.