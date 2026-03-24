Yabancı plakalı taşıt işlemlerine dijital düzenleme

Ticaret Bakanlığı, tatil dönemlerinde sınır kapılarında yaşanan yoğunluğu azaltmak için taşıtların yurtta kalma sürelerini öğrenebileceği yeni bir dijital düzenlemeyi hayata geçirdi.

Tek kanaldan sorgulama

Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan e-İşlemler sayfası üzerinden erişilebilen ve dün devreye alınan "Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri" başlıklı yeni dijital kanaldan kullanıcılar, taşıtlarının yurtta kalma sürelerini görebilecek, taahhütname ve bildirim işlemlerini çevirim içi yapabilecek.

Hizmet kapsamında yabancı taşıtlara ilişkin güncel duyurulara, Taşıt Ön Beyan Uygulamasına, sıkça sorulan sorular sayfasına, taşıt rehberine ve trafik cezaları ile yol, köprü ve tünel geçiş ücretlerinin ödeme sayfalarına da erişim sağlanabilecek.

İngilizce dil seçeneğiyle de sunulan hizmetin yabancı uyruklu kişiler tarafından da kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın dijital hizmet altyapısını güçlendirerek işlemleri kolaylaştırmaya, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmaya ve süre aşımına bağlı mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.