Yağışlar barajı taşırdı: Kontrollü tahliye başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yağışların ardından Marmaris Atatürk Barajı'nda doluluk oranı yüzde 110'a ulaştı. Artan su seviyesi nedeniyle barajdan kontrollü tahliyeye başlandı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kocalan Deresi üzerinde bulunan ve ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki barajda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Kaya, son günlerdeki yoğun yağışların barajdaki su miktarını önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Barajın normal şartlarda yüzde 100 dolulukta 30 milyon metreküp su tuttuğunu ifade eden Kaya, "Yüzde 100 dolulukta 30 milyon metreküp su hacmine sahip olan barajda, taşkın önleme hacminin de dolmasıyla birlikte toplam su miktarının 36 milyon metreküpe ulaştığını öğrendik" dedi.

Çalışmalar devam ediyor

Yetkililer tarafından dip savak sistemi aracılığıyla kontrollü su tahliyesi gerçekleştirildiğini aktaran Kaya, olası taşkın risklerine karşı gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. Kaya, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kontrollü su bırakılması nedeniyle Çamlı Mahallesi'nde jandarma ve mahalle muhtarlığı tarafından vatandaşlara uyarı yapıldığı bildirildi.