Yağışlı havada otobüsün arkasına tutundular: Tehlikeli anlar kamerada

İstanbul Eyüpsultan’da yağışlı havaya rağmen patenleriyle yolda ilerleyen iki genç, trafikte seyreden bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak uzun süre bu şekilde ilerledi. Kaygan zeminde yapılan bu tehlikeli hareket, olası bir kazaya davetiye çıkardı. O anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri çeken sürücü, “Hava yağışlı, belediye otobüsünün arkasına takılan gençler var. Çok tehlikeli hareketler bunlar, olmaması gereken hareketler. Allah korusun, birilerinin bu çocuklara bu yanlışı anlatması lazım” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Patenli gençlerin otobüsün arkasına tutunarak trafikte ilerledikleri anlar, kısa süre sonra güzergahın değişmesiyle kayıttan çıktı.