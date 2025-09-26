Yalova'da denizi kirleten belediyelere 4 milyon TL'den fazla ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da deniz kirliliğine neden olan Çınarcık ve Koru belediyelerine toplam 4 milyon 11 bin lira ceza verildiğini duyurdu.

Çınarcık Belediyesi'ne 2 milyon TL'den fazla ceza

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Yalova İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, atık su altyapısındaki taşkın sonucu Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle Çınarcık Belediyesi’ne 2 milyon 674 bin TL ceza kesildiği kaydedildi.

Ayrıca, denize standartlara aykırı atık su deşarjı yapan Koru Belediyesi’ne de 1 milyon 337 bin TL olmak üzere iki belediyeye toplam 4 milyon 11 bin TL ceza uygulandığı ifade edildi.