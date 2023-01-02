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Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Çaykenarı Mahallesi Güzeller mevkisindeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

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