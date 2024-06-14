Yangın söndürme uçağı göle düştü

Muğla’nın Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, THK’ya ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı su aldığı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.

Yangın söndürme uçağının hangi neden sert iniş yaptığı henüz bilinmezken yaşanan kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmada, uçakta bulunan iki pilot ve bir orman muhafaza memuru sağ olarak kurtarıldı.

Üç personel bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.