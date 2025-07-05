Yangın söndürücülere talep patladı! Eskişehirli esnaf uyardı: Hayat kurtarıyor

Yaklaşık 40 yıldır yangın güvenliği sektöründe faaliyet gösteren Murat Pazarlı, art arda yaşanan yangın vakalarının insanların bu konudaki algısını değiştirdiğini ifade etti. Önceki yıllarda yalnızca yasal zorunluluk nedeniyle alınan yangın söndürme cihazlarının artık gerçek bir ihtiyaç olarak görülmeye başlandığını vurguladı.

Bolu’daki otel yangını etkili oldu

Özellikle Bolu’da yaşanan otel yangınının ardından hem işletmelerin hem de bireylerin güvenlik önlemlerine yöneldiğini kaydeden Pazarlı, "Bolu’daki o yangın insanların gözünü açtı. Artık sadece şirketler değil, bireyler de evlerine, çiftliklerine, yazlıklarına söndürme cihazı almaya başladı. Belediyeler de denetimlerini sıklaştırdı, bu da talepleri artırdı" dedi.

“Fiyat düşük, risk büyük”

Pazarlı, yangın söndürme cihazlarının maliyetinin oldukça düşük olduğunu, buna karşın sağladığı güvenlik avantajının çok büyük olduğuna dikkat çekerek, “Bugün 1,5 milyonluk bir arabayı sadece 500–750 TL’lik bir cihazla yangına karşı korumak mümkün. İnsanlar artık bu yatırımın ne kadar değerli olduğunun farkında” ifadelerini kullandı.

Sadece cihaz değil, sistem kurulumu da yaygınlaştı

İş yerlerinin yalnızca taşınabilir cihazlarla yetinmediğini belirten Pazarlı, otomatik söndürme sistemlerine de ciddi bir yönelim olduğunu söyledi. “Özellikle mutfaklarda ve elektrik panolarında otomatik sistem kurulumu artıyor. Davlumbaz yangın söndürme sistemleri, pano tipi çözümler artık daha yaygın ve talep gören sistemler” diye konuştu.

Yeni nesil cihazlar geliyor

Yangın güvenliği sektöründe ürün çeşitliliğinin arttığını vurgulayan Pazarlı, “Artık yangın tipine özel kimyasallar kullanılıyor. Orman yangınlarına özel ürünler, yağ yangınlarına karşı farklı içerikler geliştiriliyor. Sektör profesyonelleşiyor ve daha bilinçli bir yapıya evriliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Kimyasal içeriğe ve bakım tarihine dikkat edilmeli”

Yangın söndürme cihazlarının etkinliğinde kimyasal içeriğin tazeliğinin çok önemli olduğunu belirten Pazarlı, cihazların mutlaka yılda en az bir kez kontrol ettirilmesi gerektiğini vurguladı. "Özellikle araçlarda kullanılan cihazlar dış etkilere açık. Sıcak, soğuk ya da nem cihazın içindeki maddenin yapısını bozabilir. Bu yüzden cihazın nerede ve nasıl saklandığı da büyük önem taşıyor" uyarısında bulundu.

Araçlarda yapılan kritik hata: Cihazı bagaja koymak

Yangın anında yapılan yanlış uygulamalara da değinen Pazarlı, birçok sürücünün cihazı bagajda tuttuğunu, bu durumun ise acil müdahaleyi geciktirebileceğini söyledi. "Yangın söndürücüler aracın içinde, kolay erişilebilir bir noktada olmalı. Eskiden sürücü koltuğunun yanına montaj yapılırdı, şimdi bagaja atılıyor. Bu çok yanlış bir uygulama."

"Yangın, sadece yazın çıkmaz; bilinç 12 ay sürmeli"

Yangınlara karşı ilginin sadece yaz aylarına özgü olmadığını belirten Pazarlı, bu yıl yangın sezonunun erken başladığını ve toplumun daha hazırlıklı hale geldiğini söyledi: “Yaz mevsimiyle değil, yangınlarla birlikte bilinç artıyor. Bu yıl yangınlar erken başladı, belediyelerin ve devletin aldığı önlemler de caydırıcı oldu. Artık insanlar yangını beklemeden önlem alıyor.”