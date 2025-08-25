Yanlış deprem bildirimi yürekleri ağza getirdi! Bursa, İstanbul, Balıkesir büyük endişe yaşadı

Son günlerde özellikle Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası yaşanıyor. Her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verilerine göre ülkemizde onlarca deprem kaydedilirken zaten diken üstünde olan vatandaşlar yanlış deprem bildirimi nedeniyle büyük korku yaşadı.

Yüz binlerce telefonda bulunan "Deprem Ağı" uygulaması attığı hatalı bildirim ile vatandaşları paniğe sevk etti. Uygulama Bursa'da 5.6 büyüklüğünde deprem yaşanacağını bildirim olarak attı. Bu bildirimi gören özellikle Bursa halkı endişe yaşamaya başladı.

Sosyal medyada büyük tepki

Kandilli Rasathanesi, Bursa Mudanya'da yaşanan depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklarken AFAD ise büyüklüğü 3.3 olarak geçti. Bu gelişme ile birlikte resmi olmayan uygulamalar tartışma konusu oldu. Vatandaşlar yanlış bildirim sonrası sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

- Deprem ağı uygulaması yüzünden psikolojimiz kalmadı. Evde çoluk çocuk, gerçek olmayan bir deprem uyarısı için bağırış çağırış, panik içinde aşağıya kaçıyoruz. Hayat boyu kalacak travma bunun en büyük bedeli. Bu uygulamayı kim denetliyor? Az önce 5.6 olarak verdi, sonra 3.4’e düştü.

- Değerli Deprem Ağı, madem depremi hissetmeyeceğiz, o zaman o gereksiz bildirimi ben uyurken atma.

- Deprem 3.6'ymış, hissetmek zaten zor. Deprem Ağı uygulamasını silmek lazım; insanları yanlış yönlendiriyor.

- Bu kadarı da olmaz. 3.4’lük depremi nasıl 5.6 olarak açıklarsın, anlam verilemiyor. Uygulama hata yapmış olabilir, hisseden de yok. Resmen panik ortamı oluşturuyor.

- Şu Deprem Ağı uygulamasını sileceğim. Yoksa beni depremden değil, onun yanlış alarmı öldürecek.