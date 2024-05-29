"Yapay zeka artık teknolojik bir yenilik olmanın çok ötesinde"

Ertan Barut, yapay zeka çalışmalarına yönelik bilimsel, askeri, ekonomik ve toplumsal sonuçlara yönelik hazırlıkların yapılması ve ileri seviyede kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmesinin, ülkenin yazılım teknolojileri alanındaki kararlılığını ve milli güvenlik açısından bu alana verdiği önemi bir kez daha gösterdiğini söyledi.

"Bu açıklama tarihi bir milat"

"İlk kez yapay zekanın, bir yazılım teknolojisinin MGK gündemine girdiğini" dile getiren Ertan Barut:

"Yapay zeka, günümüzde sadece teknolojik bir yenilik olmanın ötesine geçmiştir. Askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahip olan bu teknoloji, milli güvenlik açısından da stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye'nin bu alanda yerli ve milli üretim yapma zorunluluğu, bağımsızlık ve güvenlik perspektifinden bakıldığında elzemdir. MGK'nın bu değerlendirmesi, yapay zeka alanında daha fazla araştırma ve geliştirme yapılması, yetkinliklerimizin artırılması ve bu alanda lider ülkeler arasında yer almamız gerektiğini, kendi söküğümüzü kendimizin dikmesi gerektiğini ve teknolojide bağımsızlığımızı ilan etmemiz gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır."dedi.

"AB'nin 2030 yılı için hedeflediği bilişimci sayısı 20 milyon""

"2030 yılına kadar bu topraklardan 1 milyon yazılım uzmanı, siber güvenlik uzmanı yetişmesi şarttır. AB stratejisinde 2030 yılı için 20 milyon bilişimci hedefi koymuş durumda." diyen Barut, Türkiye'deki üniversitelerden mezun edilen gençlerle bu sayılara ulaşmanın mümkün olmadığını, acilen daha etkin ve nitelikli programların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yapay zeka treninin kaçmadığına" işaret eden Barut, "Ama elimizi çabuk tutmalıyız ve hızlanmamız gerektiği açık ve net bir şekilde ortada. Bir an önce bilimsel, askeri, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla ve siber tehditlere yönelik planlamaları da içerecek şekilde yapay zeka eylemlerine yönelik çalışmalarımızı hızlandırmalıyız." dedi.

Ertan Barut, yapay zekaya son 5 yılda ABD'nin 150 milyar doların üzerinde yatırım yaptığına, dünya sıralamasında 20. sırada yer alan Norveç'te bu miktarın 5 milyar dolar düzeyinde olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerine yaptığı harcama ve yatırımların 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında olduğunun altını çizen Barut, bu miktarın kısa ve orta vadede yaklaşık 1,5-4 milyar dolar arasına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Milli güvenlik açısından önemi stratejik

Türkiye'nin yapay zeka alanında atacağı adımların, sadece teknoloji ve ekonomi değil, milli güvenlik açısından da stratejik önem taşıdığına vurgu yapan Barut, "MGK'nın bu konuda attığı adım, sektörümüzün bu alanda hızla ilerlemesi ve ülkemizin küresel arenada güçlü bir oyuncu haline gelmesi için büyük bir fırsattır. Yapmış olduğumuz slot analizleri çerçevesinde yapılacak yatırımlarla hızlıca zayıf yanlarımızı güçlü hale dönüştürebilir ve oldukça fazla olan fırsatlarımızı değerlendirebiliriz. Türkiye'de 30 bine yaklaşan yazılım firmalarımız ve 200 bini aşkın bilişim yazılım uzmanımızla devletimizin atacağı tüm adımlar, eylemler ve yol haritasını uygulama konusunda yazılım endüstrisi ekosistemi olarak hazırız." ifadesini kullandı.