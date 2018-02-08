"Yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz"

08 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 45. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye büyüdükçe önümüze çıkan sorunların çapı da artıyor. Yıllar içinde ülkemiz içinde örgütlenmiş ihanet odakları birbiri ardı sıra harekete geçirildi.

Bizim meşrebimizde dostlarına, komşularına sırt dönmek yoktur. Zulümden ve ölümden kaçan kardeşlerimize sınırlarımızı açtık.

"3.5 Suriyeli'yi ilanihaye saklayacak değiliz"

Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ ve bölücü örgüte ilk fiili müdahalemizi başlattık ve 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Şimdi de aynısını Afrin'de yapalım istiyoruz. Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i çözeceğiz. Mülteci kardeşlerimiz kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu burada ilanihaye saklayacak değiliz.

"Zeytine yemin olsun ki dedik"

Zeytin Dalı Operasyonu derken bu sıradan aklımıza gelip de söylenen bir şey değil. Bu bölge adeta zeytinlerle dayalı döşeli zengin bölgedir. Zeytine yemin olsun ki dedik Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Askerlerim orada adeta destan yazıyorlar. Genelkurmay Başkanlığı'ndan aldığımız rakam 1028 terörist etkisiz hale getirildi.

"Esed bir milyon vatandaşını öldüren katil"

Her türlü alçaklığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz hep beraber temizliyor. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi? "Afrin'e gitmeyin, fazla içeri gitmeyin." Senden mi alacağız izni. Bize milletimizin emri var, emri. Ona kalsa Esed ile masaya oturun da işi konuşun diyor. Bir milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle beraber konuşabilirsiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz.

"DHKP-C terör örgütüdür de, göreyim seni"

Biz terör örgütlerinin icazeti ile yola çıkanlarla beraber yol yürümedik, bundan sonra da yürümeyeceğiz. Utanmadan, sıkılmadan bizim DEAŞ ile işbirliği yaptığımız söylüyor. Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok. Ne zaman bunu ispata davet ettiysem hiçbir zaman ispat etmemiştir.

AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et. Ben bu makamda, görevde durmam çekilirim. Sen ispat edemezsen çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu. DHKP-C ile yürüyen birisi. Bunlardan bir şey olabilir mi ya? Senin bu kağıtlarına biz alıştık. Bazı televizyonlarda bizim DEAŞ ile ilgili söylediklerimizi açık ve net ortaya koyuyorlar. Çık açık ve net konuş. Bunlar terör örgütüdür de. Ben El Nusra terör örgütüdür dedim, diyorum. Sen de DHKP-C terör örgütüdür de, göreyim seni.

"Türk Tabipleri Birliği'nin Türklük ile alakası yok"

Bu ara tweet'ler atıyorlar. Neymiş o, biz 'Türkiye ve Türklük' kavramına karşıymışız. Niye? Türk Tabipleri Birliği'nin isminden 'Türk'ün kaldırılmasını istediğimiz için. Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklük ile alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok. Çıkarılacak olan kanunlarda Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkede tüm hukukçular, doktorlar kendi derneklerini kurabilecekler ve para ödemesi yapmayacaklar. Ondan tutuştular.

"PKK'nın paçavralarını boyunlarına asıyorlar"

Sırf Türkiye düşmanlarına malzeme vermek için operasyonlarımızda sivillerin hedef alındığı iddiasını ortaya atabilecek kadar alçalanlara rastladık. Bunlar AB'de PKK'yı terör örgütü ilan etti. İlan ettiği halde bunların paçavrasını nasıl oluyor da boyunlarına asıyorlar. Bunlarla birlikte hareket edenler, onlar da aynı. Onları hiçbir zaman samimi bulmadığımız yüzüne yüzüne vuracağız.

"Yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz"

Terör örgütü DEAŞ dediler ona karşı mücadele dediler, mücadeleyi bir başka terör örgütü PYD/YPG ile yaptılar. Gel bizimle beraber yap. "Biz sizin generallerin söylediklerini uygun bulmadık" dediler. Bak sizinkiler doğru söylemiyor. Bu bölgeyi biz biliriz. Terörist teröristle yok edilmez yanlış yapıyorsun Sayın Trump dedim kendisine. O yine onlara baktı. Siz yolunuza biz yolumuza dedik. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Bu nedenle 2019 kritik bir tarihtir. Artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay kolay olmayacaktır. Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır."