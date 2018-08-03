Yaptırım krizi sonrası ilk buluşma

03 Ağustos 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Singapur'da bir araya geldiler.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başladı. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Çavuşoğlu görüşme sonrası yapıcı bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Biz Türkiye olarak bu sorunları her zaman karşılıklı mutabakat ile çözmeyi arzu ettik. Tehdit dili ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamaz. Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz" dedi.

"Pompeo ile yaptığımız görüşmede sorunları nasıl çözeceğimizi değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı olduğunu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu sorunların hepsinin çözülmesi beklenemez tabii. Ama sorunların çözümü için birlikte çalışmakta mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Ülkemize döndüğümüz zaman bu sorunların çözülmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan bu sorunları çözerken diğer alanlarda da (Suriye, PYD sorunu) hangi adımları atabiliriz bunu da değerlendirdik. Bugünkü görüşme yapıcı bir ortamda yapıldı."

"Yapıcı bir görüşme gerçekleştirildi"

Sözcüsü Heather Nauert, "Bir dizi konuda konuştular ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki sorunların çözümünde mutabık kaldılar" açıklamasını yaptı.

Sözcü, tarafların sorunun çözümü için birlikte çalışacaklarını söyledi.

"Yaptırım ciddiyetimizin göstergesi"

Pompeo ise yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yaptırım, Pastör Brunson'un ABD'ye dönmesini sağlama konusunda çok ciddi olduğumuzun bir göstergesi" dedi.

Yoğun diplomasi

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulunmuştu.